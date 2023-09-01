В Украине провели ремонты уже на шести атомных энергоблоках

Детали

Президент "Энергоатома" Петр Котин указал, что "уже шесть атомных энергоблоков, пять из которых – "тысячники", уже подключены к энергосети после плановых ремонтов; ремонт еще трех продолжается и будет завершен в ближайшее время".

"Энергоатом продолжает прилагать все усилия, чтобы украинцы зимой имели электроэнергию в своих домах. Горжусь нашими атомщиками", - сказал Котин.

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Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий указывал, что легкой зимы не обещают, но точно уверены, что украинская энергосистема выстоит.