В Україні провели ремонти вже на шістьох атомних енергоблоках

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Президент "Енергоатому" Петро Котін вказав, що "вже шість атомних енергоблоків, п'ять із яких – "тисячники", уже підключені до енергомережі після планових ремонтів; ремонт іще трьох триває і буде завершений найближчим часом".

"Енергоатом продовжує докладати всіх зусиль, аби українці взимку мали електроенергію у своїх оселях. Пишаюся нашими атомниками", - сказав Котін.

Доповнення

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький вказував, що легкої зими не обіцяють, але точно впевнені, що українська енергосистема вистоїть.