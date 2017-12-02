В Украине продолжают дорожать хлеб и молочные продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За 10 дней цены на молоко и сметану в Украине выросли на 0,7% и 1,3%. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
Также, увеличилась стоимость масла сливочного - на 0,2%. Стоимость хлеба в среднем по Украине за 10 дней поднялась на 0,5%.
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Отмечается, что больше всего подорожал хлеб для жителей Черкасской и Хмельницкой областей - на 4,2% и 2,8%.
За 10 дней в Украине хлеб подешевел в Черновицкой и Одесской областях - на 0,1%.
Как сообщал УНН, экономист посоветовал украинцам готовиться к подорожанию продуктов.