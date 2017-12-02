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В Україні продовжують дорожчати хліб і молочні продукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. За 10 днів ціна на молоко та сметану в Україні зросла на 0,7% та 1,3%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

Також, збільшилася вартість масла вершкового - на 0,2%. Вартість хлібу в середньому по Україні за 10 днів піднялася на 0,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві подорожчало масло і молоко

Зазначається, що найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей - на 4,2% та 2,8%.

За 10 днів в Україні хліб подешевшав у Чернівецькій та Одеській областях - на 0,1%.

Як повідомляв УНН, економіст порадив українцям готуватися до подорожчання продуктів.

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