В Украине продолжает расти потребление электроэнергии, во всех областях действуют лимиты

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«По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

«Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в частности, и самой мощной - Запорожской АЭС», - информирует «Укрэнерго».

«Укрэнерго» призывает разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

««Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага. Из-за сложности и масштабности повреждений ремонты требуют значительных ресурсов и времени. Но мы обязательно все отстроим», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что теплая погода позволяла не применять ограничения в электроснабжении.