В Украине продавали поддельную вакцину Pfizer за 250 долл. за штуку - СБУ

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"СБУ разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную вакцину от коронавируса. Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании Pfizer. На самом деле, они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции", - сообщили в спецслужбе.

Детали

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.

"Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать", - рассказали в СБУ.

В сети интернет, по данным спецслужбы, мошенники разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, якобы имеющих возможность поставлять вакцину от Pfizer.

"Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов", - отметили в спецслужбе.

СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов с РФ и Индии - именно туда была таргетированная их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписки от "клиентов" на тысячи долларов США.

СБУ, в сотрудничестве с Минздравом Украины, разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer в другие страны в конце апреля.

"Таким образом, СБУ не дала злоумышленникам дискредитировать Украину в глазах американской компании Pfizer. В соответствии с политикой американской компании "Пфайзер Продактс Инк", поставки вакцины против COVID-19 осуществляются по контрактам, заключенным между компаниями группы Pfizer и государством. Поставки вакцины осуществляются в соответствии с преимущественными каналами поставки и конкретно в определенные государством места вакцинации", - подытожили в СБУ.

Дополнение

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19.

При этом, по данным Степанова, речь идет, в частности, о 20 млн доз вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer, относительно чего Украина заключила контракт.