В Україні продавали підроблену вакцину Pfizer за 250 дол. за штуку - СБУ

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“СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблену вакцину від коронавірусу. Зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії Pfizer. Насправді, вони займалися шахрайством і не мали жодного стосунку до оригінальної продукції", - повідомили у спецслужбі.

Деталі

Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

"Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія Pfizer офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити", - розповіли у СБУ.

У мережі інтернет, за даними спецслужби, шахраї розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від Pfizer.

"Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї фейкової “вакцини” становила 250 доларів", - зазначили у спецслужбі.

СБУ встановила, що зловмисники працювали, у першу чергу, на клієнтів з РФ та Індії — саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання передплат від “клієнтів” на тисячі доларів США.

СБУ, у співпраці з МОЗ України, викрила зловмисників та перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer до інших країн наприкінці квітня.

"Таким чином, СБУ не дала зловмисникам дискредитувати Україну в очах американської компанії Pfizer. Відповідно до політики американської компанії “Пфайзер Продактс Інк”, поставки вакцини проти COVID-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи Pfizer та державою. Поставки вакцини здійснюється відповідно до переважних каналів поставки і конкретно до визначених державою місць вакцинації", - підсумували у СБУ.

Доповнення

Раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19.

При цьому, за даними Степанова, йдеться, зокрема, про 20 млн доз вакцини від американської фармацевтичної компанії Pfizer, стосовно чого Україна уклала контракт.