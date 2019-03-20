В Украине услугой "Брак за сутки" воспользовались около 60 тыс пар

Сообщается, что с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, направленных на упрощение порядка предоставления административных услуг в указанной сфере и обеспечение гарантированного государством права на брак, в частности для участников антитеррористической операции и внутренне перемещенных лиц, распоряжением Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 №502-р введенно в реализацию пилотный проект относительно государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями местом.

По данным Минюста, всего с момента введения 29 июля 2016 года этого пилотного проекта заключено 57550 браков.

Напомним, с начала года в Украине зарегистрировано более 24000 браков.



Как сообщал УНН, в День влюбленных в Украине поженились почти 2,5 тыс. пар.