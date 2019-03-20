В Україні послугою "Шлюб за добу" скористалися близько 60 тисяч пар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З моменту запровадження пілотного проекту "Шлюб за добу" зареєстровано близько 60 тисяч шлюбів. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Повідомляється, що з метою апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, спрямованих на спрощення порядку надання адміністративних послуг у зазначеній сфері та забезпечення гарантованого державою права на шлюб, зокрема для учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №502-р запроваджено реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем.
За даними Мін’юсту, всього з моменту запровадження 29 липня 2016 року цього пілотного проекту укладено 57 550 шлюбів.
Нагадаємо, з початку року в Україні зареєстрували понад 24 тисячі шлюбів.
Як повідомляв УНН, на День закоханих в Україні одружилось майже 2,5 тис. пар.