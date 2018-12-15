В Украине подешевели яйца, фрукты и сахар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За месяц в Украине подешевели некоторые социальные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В ноябре, по сравнению с октябрем, яйца подешевели на 0,5%, сахар - на 1,7%, фрукты - на 4,5%.
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При этом, подорожало молоко - на 4,5%, хлеб - на 3,3%, масло - на 2,7%, сыр - на 2,3%, овощи - на 9,1%.
Также отмечается, что за год в Украине яйца подешевели на 2,3%, фрукты - на 14,8%, сахар - на 11,8%. При этом, за год выросли в цене хлеб - на 13,9%, макаронные изделия - на 14,2%, масло - на 10,4%, овощи - на 17,5%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.
Как сообщал УНН, инфляция в ноябре ускорилась до 10%.
Напомним, УНН сообщал, как накануне Нового года подорожают продукты.