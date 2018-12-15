Гречка в Україні дешевшає четвертий місяць поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні четвертий місяць поспіль дешевшає гречка. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у листопаді вартість 1 кг гречки в Україні становила 16,63. Це – на 31 коп. дешевше, аніж у жовтні.
Водночас, у жовтні, в порівнянні із вереснем, гречка подешевшала на 47 коп., у вересні, в порівнянні із серпнем – на 18 коп., у серпні, в порівнянні із липнем - на 17 коп.
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Загалом, за 4 місяці в Україні гречка подешевшала на 1,1 грн за кг продукту.
Поряд з цим, за місяць в Україні подорожчали крупи ячні – на 28 коп., крупи манні – на 35 коп., борошно пшеничне – на 14 коп. за кг продукту.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення ООС.
Нагадаємо, УНН повідомляв, як напередодні Нового року подорожчають продукти.