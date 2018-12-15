Гречка в Украине дешевеет четвертый месяц подряд

Так, в ноябре стоимость 1 кг гречки в Украине составляла 16,63. Это - на 31 коп. дешевле, чем в октябре.



В то же время, в октябре, по сравнению с сентябрем, гречка подешевела на 47 коп., в сентябре, по сравнению с августом - на 18 коп., в августе, по сравнению с июлем - на 17 коп.



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В общем, за 4 месяца в Украине гречка подешевела на 1,1 грн за кг продукта.



Наряду с этим, за месяц в Украине подорожали крупы ячневая - на 28 коп., крупа манная - на 35 коп., мука пшеничная - на 14 коп. за кг продукта.



Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.



Напомним, сообщал УНН, как накануне Нового года подорожают продукты.