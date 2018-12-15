В Україні подешевшали яйця, фрукти та цукор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За місяць в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
У листопаді, у порівнянні із жовтнем, яйця подешевшали на 0,5%, цукор – на 1,7%, фрукти – на 4,5%.
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При цьому, подорожчало молоко – на 4,5%, хліб – на 3,3%, масло – на 2,7%, сир – на 2,3%, овочі – на 9,1%.
Також зазначається, що за рік в Україні яйця подешевшали на 2,3%, фрукти – на 14,8%, цукор – на 11,8%. При цьому, за рік зросли в ціні хліб – на 13,9%, макаронні вироби – на 14,2%, масло – на 10,4%, овочі – на 17,5%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення ООС.
Як повідомляв УНН, інфляція у листопаді прискорилась до 10%.
Нагадаємо, УНН повідомляв, як напередодні Нового року подорожчають продукти.