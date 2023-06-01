В Украине начинает действовать электронный лесорубный билет: что изменится в лесной промышленности?
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. С 1 первого июня в Украине начинает действовать е-лесорубный билет и сертификат о происхождении древесины. Соответствующее постановление в мае принял Кабмин Украины, пишет УНН со ссылкой на главу ГП «Леса Украины» Юрия Болоховца.
По его мнению электронный лесорубный билет существенно уменьшит коррупционные риски в лесной отрасли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леса Украины более чем на половину состоят из двух видов деревьев: назвали, какие
Детали
- е-лесорубный билет и сертификат о происхождении древесины можно будет получить онлайн, без посещения Гослесагентства и ЦПАУ;
- билет будет выдаваться на каждый отдельный участок, где планируется заготовка, и будет содержать информацию обо всех видах рубок;
- полученные е-лесорубные билеты автоматически вносятся на карту сайта ГП «ЛИАЦ» и в систему ЭОД, что позволит создать единую электронную базу данных.
Напомним
Рашисты организовали неконтролируемую варварскую вырубку лесов на оккупированных территориях.