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В Україні починає діяти електронний лісорубний квиток: що зміниться у лісовій промисловості?

В Україні починає діяти електронний лісорубний квиток: що зміниться у лісовій промисловості?

Київ • УНН

 • 961614 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. З 1 першого червня в Україні починає діяти е-лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини. Відповідну постанову у травні прийняв Кабмін України, пише УНН з посилання на голову ДП «Ліси України» Юрія Болоховця.

На його думку електронний лісорубний квиток суттєво зменшить корупційні ризики у лісовій галузі.

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Деталі

- е-лісорубний квиток і сертифікат про походження деревини можна буде отримати онлайн, без відвідування Держлісагентства та ЦНАПу;

- квиток видаватиметься на кожну окрему ділянку, де планується заготівля, і буде містити інформацію про всі види рубок;

- отримані е-лісорубні квитки автоматично вносяться на карту сайту ДП «ЛІАЦ» та в систему ЕОД, що дозволить створити єдину електронну базу даних.

Нагадаємо

Рашисти організували неконтрольовану варварську вирубку лісів на окупованих територіях.

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