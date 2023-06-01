В Україні починає діяти електронний лісорубний квиток: що зміниться у лісовій промисловості?
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. З 1 першого червня в Україні починає діяти е-лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини. Відповідну постанову у травні прийняв Кабмін України, пише УНН з посилання на голову ДП «Ліси України» Юрія Болоховця.
На його думку електронний лісорубний квиток суттєво зменшить корупційні ризики у лісовій галузі.
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Деталі
- е-лісорубний квиток і сертифікат про походження деревини можна буде отримати онлайн, без відвідування Держлісагентства та ЦНАПу;
- квиток видаватиметься на кожну окрему ділянку, де планується заготівля, і буде містити інформацію про всі види рубок;
- отримані е-лісорубні квитки автоматично вносяться на карту сайту ДП «ЛІАЦ» та в систему ЕОД, що дозволить створити єдину електронну базу даних.
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