В Украине начали сеять сою

Также продолжается сев сахарной свеклы - посеяно 158 тыс. га (54% из запланированных 293 тыс. га) и подсолнечника - 348 тыс. га (или 6% из запланированных 5,4 млн га).

Ранние зерновые и зернобобовые культуры уже посеяны на площади 2,0 млн га или 83% к прогнозу (2,4 млн га). В частности:

- яровой пшеницы посеяно 134 тыс. га или 70% к прогнозу (190 тыс. га)

- ярового ячменя - 1,4 млн га или 79% к прогнозу (1,7 млн га)

- овса - 163 тыс. га или 78% к прогнозу (208 тыс. га)

- гороха - 339 тыс. га или 123% к прогнозу (276 тыс. га).

На днях завершится подкормка озимых культур на зерно, проведенная на площади 7,06 млн га или 99% к прогнозу (7,1 млн га) и озимого рапса, который подкормлен на площади 859 тыс. га или 98% к прогнозу (872 тыс . га).

Как сообщал УНН 4 апреля, в Украине ранними зерновыми уже засеяли 1,6 млн га.