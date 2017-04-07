В Україні почали сіяти сою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на 7 квітня в Україні засіяно соєю перші 4 тис. га у 7 областях країни, із запланованих 1,9 млн гектарів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства аграрної політики України.
Також продовжується посів цукрових буряків – посіяно 158 тис. га (54% із запланованих 293 тис. га) та соняшнику - 348 тис. га (або 6% із запланованих 5,4 млн га).
Ранніх зернових та зернобобових культур вже посіяно на площі 2,0 млн га або 83% до прогнозу (2,4 млн га). Зокрема:
- ярої пшениці посіяно 134 тис. га або 70% до прогнозу (190 тис. га);
- ярого ячменю – 1,4 млн га або 79% до прогнозу (1,7 млн га);
- вівса – 163 тис. га або 78% до прогнозу (208 тис. га);
- гороху – 339 тис. га або 123% до прогнозу (276 тис. га).
Днями завершиться підживлення озимих культур на зерно, яке проведено на площі 7,06 млн га або 99% до прогнозу (7,1 млн га), та озимого ріпаку, який підживлено на площі 859 тис. га або 98% до прогнозу (872 тис. га).
Як повідомляв УНН 4 квітня, в Україні ранніми зерновими вже засіяли 1,6 млн га.