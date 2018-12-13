В Украине началась эпидемия гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На 49-й неделе показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологический порог - заболели более 203 тысяч граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
“На 49-й неделе с 3 по 9 декабря показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине”, — говорится в сообщении.
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Эпидемические пороги превышены в следующих областях:
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- Харьковская — на 23%,
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- Житомирская — на 12%,
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- Сумская — на 12%,
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- Киевская — на 12%,
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- Донецкая — на 1,1%.
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В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 203 335 человек, из них 67,3% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно.
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Исследован 101 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп: в 27 случаях определены РНК вирусы гриппа типа А.
В Украине наблюдается средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.
С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 127 196 человек.
Как сообщал УНН, Минздрав сообщил о первой смерти от гриппа.