МОЗ повідомило про першу смерть від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На 49-му тижні з 3 по 9 грудня в Україні було зафіксовано перший випадок смерті від грипу. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.
“На 49-му тижні з 3 по 9 грудня одна людина померла внаслідок грипу”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 грудня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про перший у цьому сезоні (осінь/зима 2018 року) летальний випадок внаслідок риновірусної інфекції.
Як повідомляв УНН, на 48-му тижні у період з 26 листопада по 2 грудня в Одеській області від риновірусу померла одномісячна дитина.
Зазначимо, що в Україні у сезоні осінь/зима 2018 року переважає вірус грипу типу А. При цьому очікувалась циркуляція трьох штамів вірусу.
Захворювання проходить з тяжким перебігом, часто виникають ускладнення. Крім того, даний тип вірусу може провокувати гострі захворювання верхніх дихальних шляхів, легень, бронхів, носової і ротової порожнин, і навіть менінгіт.