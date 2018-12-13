Минздрав сообщил о первой смерти от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На 49-й неделе с 3 по 9 декабря в Украине был зафиксирован первый случай смерти от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
“На 49-й неделе с 3 по 9 декабря один человек умер вследствие гриппа”, — говорится в сообщении.
Напомним, 5 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о первом в этом сезоне (осень / зима 2018) летальном случае вследствие риновирусной инфекции.
Как сообщал УНН, на 48-й неделе в период с 26 ноября по 2 декабря в Одесской области от риновируса умер одномесячный ребенок.
Отметим, что в Украине в сезоне осень/зима 2018 года преобладает вирус гриппа типа А. При этом ожидалась циркуляция трех штаммов вируса.
Заболевание проходит с тяжелым течением, часто возникают осложнения. Кроме того, данный тип вируса может провоцировать острые заболевания верхних дыхательных путей, легких, бронхов, носовой и ротовой полостей, а также менингит.