В Украине планируют создать цифровую платформу с 3D моделями украинских достопримечательностей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во Львове прошел форум “Музей украинской победы” в рамках выставки цифрового наследия, где обсудили сохранение культурного и исторического достояния Украины. Об этом сообщает УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.
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“Совместно с партнерами мы работаем над созданием платформы, на которой разместим 3D и сканированные модели отечественных объектов культурного наследия. Кроме этого, планируем реализовать национальному платформу культурного наследия недвижимых памятников”, — отметила заместитель главы МКИП Анастасия Бондарь.
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Она также добавила, что оцифровка памятников необходима для будущего восстановления и восстановления Украины. По словам Бондаря, сейчас от вражеских обстрелов пострадали почти 600 объектов недвижимого культурного наследия.
Директор Итальянского института культуры Эдуардо Кризафули подчеркнул, что Европейский Союз предоставит необходимую помощь украинскому наследию.
“Враг пытается стереть вашу идентичность, поэтому весь мир объединяется вокруг Украины, чтобы помочь сохранить вашу культуру наследие. Европейский Союз готов помогать Украине на всех фронтах ее нелегкой борьбы”, — подчеркнул он.
Напомним
На восстановление Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области нужно около 112 млн грн.