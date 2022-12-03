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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На відбудову знищеного росіянами музею Сковороди потрібно близько 112 млн грн

На відбудову знищеного росіянами музею Сковороди потрібно близько 112 млн грн

Київ • УНН

 • 1506271 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На відбудову Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині потрібно близько 112 млн грн. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає УНН

Він нагадав, що у травні російські військові прямим влучанням ракети знищили музей.

«Впевнений, що вони зробили це свідомо», - додав Ткаченко.

Він повідомив про те, як просувається пошук джерел фінансування для відновлення музею.

«Ми відразу почали шукати шляхи відновлення музею. Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Харківською ОДА оголосили збір коштів на це. Маємо результати - 50 тис. Доларів на заходи з консервації музею надасть ЮНЕСКО. Ще 450 тис. грн на проведення науково-проєктних робіт, необхідних задля відновлення будівлі, виділить з обласного бюджету Харківська ОВА. За попередніми оцінками, для повної відбудови музею необхідно близько 112 млн грн», - повідомив міністр.

До свого допису він додав 3D-екскурсію до музею Григорія Сковороди, яка дозволяє побачити на власні очі, як виглядав заклад до та після влучання російської ракети.

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