На відбудову знищеного росіянами музею Сковороди потрібно близько 112 млн грн

Він нагадав, що у травні російські військові прямим влучанням ракети знищили музей.

«Впевнений, що вони зробили це свідомо», - додав Ткаченко.

Він повідомив про те, як просувається пошук джерел фінансування для відновлення музею.

«Ми відразу почали шукати шляхи відновлення музею. Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Харківською ОДА оголосили збір коштів на це. Маємо результати - 50 тис. Доларів на заходи з консервації музею надасть ЮНЕСКО. Ще 450 тис. грн на проведення науково-проєктних робіт, необхідних задля відновлення будівлі, виділить з обласного бюджету Харківська ОВА. За попередніми оцінками, для повної відбудови музею необхідно близько 112 млн грн», - повідомив міністр.

До свого допису він додав 3D-екскурсію до музею Григорія Сковороди, яка дозволяє побачити на власні очі, як виглядав заклад до та після влучання російської ракети.