На восстановление уничтоженного россиянами музея Сковороды нужно около 112 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На восстановление Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области нужно около 112 млн грн. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает УНН.
Он напомнил, что в мае российские военные прямым попаданием ракеты уничтожили музей.
«Уверен, что они сделали это сознательно», – добавил Ткаченко.
Он сообщил о том, как продвигается поиск источников финансирования для восстановления музея.
«Мы сразу начали искать пути восстановления музея. Министерство культуры и информационной политики совместно с Харьковской ОГА объявили о сборе средств на это. Имеем результаты – 50 тыс. долларов на мероприятия по консервации музея предоставит ЮНЕСКО. Еще 450 тыс. грн. на проведение научно-проектных работ, необходимых для восстановления здания, выделит из областного бюджета Харьковская ОВА. По предварительным оценкам, для полного восстановления музея необходимо около 112 млн грн», - сообщил министр.
К своему сообщению он добавил 3D-экскурсию в музей Григория Сковороды, которая позволяет увидеть своими глазами, как выглядело учреждение до и после попадания российской ракеты.