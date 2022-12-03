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На восстановление уничтоженного россиянами музея Сковороды нужно около 112 млн грн

На восстановление уничтоженного россиянами музея Сковороды нужно около 112 млн грн

Киев • УНН

 • 1506271 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На восстановление Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области нужно около 112 млн грн. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает УНН

Он напомнил, что в мае российские военные прямым попаданием ракеты уничтожили музей.

«Уверен, что они сделали это сознательно», – добавил Ткаченко.

Он сообщил о том, как продвигается поиск источников финансирования для восстановления музея.

«Мы сразу начали искать пути восстановления музея. Министерство культуры и информационной политики совместно с Харьковской ОГА объявили о сборе средств на это. Имеем результаты – 50 тыс. долларов на мероприятия по консервации музея предоставит ЮНЕСКО. Еще 450 тыс. грн. на проведение научно-проектных работ, необходимых для восстановления здания, выделит из областного бюджета Харьковская ОВА. По предварительным оценкам, для полного восстановления музея необходимо около 112 млн грн», - сообщил министр.

К своему сообщению он добавил 3D-экскурсию в музей Григория Сковороды, которая позволяет увидеть своими глазами, как выглядело учреждение до и после попадания российской ракеты.

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