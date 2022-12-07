В Україні планують створити цифрову платформу із 3D моделями українських пам'яток
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Львові пройшов форум “Музей української перемоги” у межах виставки цифрової спадщини, де обговорили збереження культурного та історичного надбання України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.
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“Спільно з партнерами ми працюємо над створенням платформи, на якій розмістимо 3D та скановані моделі вітчизняних об’єктів культурної спадщини. Окрім цього, плануємо реалізувати національному платформу культурної спадщини нерухомих пам’яток України”, — зазначила заступниця очільника МКІП Анастасія Бондар.
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Вона також додала, що оцифрування пам’яток необхідне для майбутньої відбудови та відновлення України. За словами Бондар, нині від ворожих обстрілів постраждали майже 600 об’єктів нерухомої культурної спадщини.
Директор Італійського інституту культури Едуардо Крізафулі наголосив, що Європейський Союз надасть необхідну допомогу українській спадщині.
“Ворог намагається стерти вашу ідентичність, саме тому весь світ об’єднується навколо України, аби допомогти зберегти вашу культуру спадщину. Європейський Союз готовий допомагати Україні на всіх фронтах її нелегкої боротьби”, — підкреслив він.
Нагадаємо
На відбудову Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині потрібно близько 112 млн грн.