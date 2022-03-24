В Украине повысили пенсионные гарантии для лиц, что входят в состав теробороны

Цитата

"Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины, сообщила, что лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышении нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в случае гибели лиц, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин, во время выполнения задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей предоставлено право на повышении нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Кроме этого, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

"Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года согласно Закону Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, которые признаются ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставления им социальных гарантий” от 15 марта 2022 года № 2121-IX", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики обеспечило возможность для людей, которые получали пенсию по месту жительства, при временной смене места проживания получить пенсию в удобном для них месте.