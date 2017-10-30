В Украине поднимется уровень воды в реках: возможные паводки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми сильными дождями 30 октября ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды над текущими уровнями, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.
По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми сильными дождями 30 октября ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды над текущими уровнями (по состоянию на 8 часов. 28 октября):
- на реках Закарпатья на 0,5-1,5м, в нижних течениях Боржавы, Латорицы, на Тисе от водпоста Великий Бычков в Вилока к 2,0м;
- на остальных реках Карпат на 0,2-1,0м.
Также 30-31 октября на притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская области) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м.
Прохождение паводка на реках ожидается в пределах русел, без угрозы негативных последствий.
В местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды.