В Україні підніметься рівень води у річках: можливі паводки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними сильними дощами 30 жовтня очiкується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води над поточними рівнями, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними сильними дощами 30 жовтня очiкується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води над поточними рівнями (станом на 8 год. 28 жовтня):
- на річках Закарпаття на 0,5-1,5м, в нижніх течіях Боржави, Латориці, на Тисі від водпоста Великий Бичків до Вилока до 2,0м;
- на решті річок Карпат на 0,2-1,0м.
Також 30-31 жовтня на притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м.
Проходження паводку на річках очікується в межах русел, без загрози негативних наслідків.
В мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.