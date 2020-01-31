В Украине подготовили новый законопроект "О СБУ" - Баканов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине подготовили новый законопроект "О СБУ", который изменит подходы в работе Службы безопасности Украины. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания Коллегии СБУ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Мы подготовили новый проект Закона "О СБУ". Сейчас документ находится в Офисе Президента. И задаст вектор перезапуска работы Службы. Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе - от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями", - заявил Баканов.
Говоря о будущих планах, Иван Баканов подчеркнул, что СБУ еще больше внимания будет уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбы с терроризмом, контрразведывательной деятельности. СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий, иначе будет работать с кадрами.
"Новый закон о СБУ - это и о качественно ином уровне оплаты труда. Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю", - отметил глава Службы.
Баканов обратил внимание на необходимость улучшить оперативную работу и недопущение любых злоупотреблений и правонарушений со стороны сотрудников спецслужбы.
"Мир меняется. Поэтому призываю меняться и вас. Другого пути у нас с вами нет", - добавил Иван Баканов.
Напомним, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов ознакомился с результатами деятельности за прошлый год Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и очертил главные задачи на 2020 год, а именно защиту государственной безопасности, борьбу с терроризмом.