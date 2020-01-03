Баканов розповів про головні завдання СБУ на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Голова Служби безпеки України Іван Баканов ознайомився з результатами діяльності за минулий рік Головного управління СБУ в Києві та Київській області та окреслив головні завдання на 2020 рік, а саме захист державної безпеки, боротьбу з тероризмом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ у Facebook.
Повідомляється, що Баканов оцінив професійні здобутки в діяльності Управління, але водночас наголосив на необхідності посилити роботу за ключовими напрямками для більш ефективної протидії сучасним викликам, які стоять перед Україною.
“Сьогодні відбувається оновлення, перезавантаження Служби. Ми повинні реформуватися. І стати більш ефективними. Наше основне завдання — захист державної безпеки, боротьба з тероризмом, диверсіями, кіберзагрозами, розвідувально-підривною діяльністю тощо. Впевнений, що особовий склад столичного Главку здатен виконувати всі поставлені завдання та доводити ефективність нових підходів”, — наголосив Іван Баканов та зазначив, що в цілому задоволений роботою Управління.
Також, керівник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Сергій Болдир повідомив, що відбувається перехід на гнучку та динамічну систему роботи для оперативного і дієвого реагування на потенційні загрози національній безпеці.
Як повідомлялося раніше, за словами Івана Баканова, реформа СБУ допоможе Службі безпеки України стати більш відкритою для бізнесу.
Нагадаємо, Баканов обговорив із президентом Українського конгресового комітету США реформу СБУ.