Баканов розповів про головні завдання СБУ на 2020 рік

КИЇВ. 3 січня. УНН. Голова Служби безпеки України Іван Баканов ознайомився з результатами діяльності за минулий рік Головного управління СБУ в Києві та Київській області та окреслив головні завдання на 2020 рік, а саме захист державної безпеки, боротьбу з тероризмом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ у Facebook.