Баканов обговорив із президентом Українського конгресового комітету США реформу СБУ

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Українська діаспора в США підтримує наміри з реформування СБУ та готова допомагати у цьому. Про це заявив президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей під час зустрічі з Головою Служби Безпеки України Іваном Бакановим, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.