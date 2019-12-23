Баканов обговорив із президентом Українського конгресового комітету США реформу СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Українська діаспора в США підтримує наміри з реформування СБУ та готова допомагати у цьому. Про це заявив президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей під час зустрічі з Головою Служби Безпеки України Іваном Бакановим, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Ми підтримуємо ваші плани щодо реформи СБУ. Ухвалення нового закону про СБУ дасть змогу відійти від пострадянської системи управління й організації роботи Служби. А ми у свою чергу допоможемо вам не звернути зі шляху перетворень", - зазначив Андрій Футей.
Керівник СБУ подякував за підтримку перетворень з боку світового українства і підкреслив, що Служба безпеки має стати сучасною та більш ефективною структурою, котра здатна не лише швидко реагувати на загрози, але й нейтралізувати їх.
"Реформа - це довготривалий процес і новий закон - її основа. Проте змінюватись Служба має вже зараз. І ми вже розпочали цей процес змін. Він невідворотній", - заявив голова СБУ.
Окремо сторони зупинилися на підсумках грудневого Саміту Нормандської четвірки та зусиллях Президента України щодо припинення війни та встановлення довгоочікуваного миру на нашій землі.
Відзначено, що і в цьому питанні діаспора надавала та готова і надалі надавати всебічну підтримку.
"Наші заяви є публічними та відкритими. І ми продовжимо підтримувати всі ваші ініціативи щодо встановлення миру в Україні", - заявив Андрій Футей.
Нагадаємо, за словами Івана Баканова, реформа СБУ допоможе Службі безпеки України стати більш відкритою для бізнесу.