Баканов хоче налагодити співпрацю СБУ з бізнесом

"Сьогодні Служба безпеки є найвідкритішою серед інших правоохоронних органів і на адресу СБУ надходить найменша кількість скарг від бізнесу", – наголосив керівник відомства.

Це підтвердив і бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчіцький. Він зазначив, що підписання меморандуму між СБУ та бізнесом дозволило значно знизити кількість скарг, які надходять на адресу Служби. Якщо у 2017 році їх було 41, то в цьому році лише 12. При цьому, більшість скарг, які зокрема стосуються так званих "листів щастя", вирішуються позитивно.

Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що в Службі проаналізували скарги та виявили порушення. Всі матеріали цієї перевірки передані в ДБР, і сьогодні колеги вже проводять відповідні розслідування. Іван Баканов також висловив упевненість, що запровадження електронної системи подачі заявок на ті чи інші перевірки значно мінімізує зловживання.

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Президент Спілки українських підприємців В’ячеслав Климов наголосив, що головне чого сьогодні бізнес чекає від правоохоронних органів - це їх передбачуваність, зрозумілість правил гри і мінімізація втручання в роботу бізнесу. У цьому контексті бізнес цікавить: чи передбачає реформа СБУ позбавлення її економічних функцій. Голова СБ України Іван Баканов наголосив, що, не дивлячись на те, що більшість спецслужб цивілізованого світу мають такі функції, у проекті закону про Службу взагалі немає слова "економіка". Реформа передбачає переорієнтацію функцій СБУ, зокрема на захист критичної інфраструктури. Слово "корупція" в законопроекті згадується лише один раз – мова йде про нульову толерантність до неї серед співробітників Служби.

Водночас Іван Баканов назвав не правильною ідею позбавлення Служби правоохоронних функцій. Він нагадав, що відповідно до Конституції України національну безпеку держави забезпечують відповідні військові формування та правоохоронні органи.

"За умови демілітаризації ми маємо залишитися спеціальним органом з правоохоронною функцією. Інакше, відповідно до Конституції, ми не зможемо захищати державну безпеку", - наголосив Іван Баканов.

Він підкреслив, що у цілому законопроект позитивно оцінюють як вітчизняні, так і міжнародні експерти та організації. Такі впливові організації як НАТО та КМЕС назвали його найбільш наближеним до найвищих світових стандартів, порівняно з попередніми редакціями.

У свою чергу Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер наголосив на готовності до подальшої ефективної співпраці між СБ України та бізнес-спільнотою. Окремо голова Служби Іван Баканов зауважив, що, не чекаючи на реалізацію реформи, СБУ змінюється вже зараз. І робить все, щоб стати більш відкритою для бізнесу та громадян.

Нагадаємо, 15 жовтня голова СБУ Іван Баканов подав Президенту України Володимиру Зеленському законопроект "Про Службу безпеки України".