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Баканов рассказал о главных задачах СБУ на 2020 год

Баканов рассказал о главных задачах СБУ на 2020 год

Киев  •  УНН

 • 23194 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов ознакомился с результатами деятельности за прошлый год Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и очертил главные задачи на 2020 год, а именно защиту государственной безопасности, борьбу с терроризмом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Сообщается, что Баканов оценил профессиональные достижения в деятельности Управления, но в то же время отметил необходимость усилить работу по ключевым направлениям для более эффективного противодействия современным вызовам, которые стоят перед Украиной.

"Сегодня происходит обновление, перезагрузка Службы. Мы должны реформироваться. И стать более эффективными. Наша основная задача - защита государственной безопасности, борьба с терроризмом, диверсиями, киберугрозами, разведывательно-подрывной деятельностью и тому подобное. Уверен, что личный состав столичного Главка способен выполнять все поставленные задачи и доказывать эффективность новых подходов", - отметил Иван Баканов и добавил, что в целом доволен работой Управления.

Также, руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Сергей Болдырь сообщил, что происходит переход на гибкую и динамичную систему работы для оперативного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы национальной безопасности.

Как сообщалось ранее, по словам Ивана Баканова, реформа СБУ поможет Службе безопасности Украины стать более открытой для бизнеса.

Напомним, Баканов обсудил с президентом Украинского конгрессового комитета США реформу СБУ.

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