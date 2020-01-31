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В Україні підготували новий законопроект “Про СБУ” - Баканов

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні підготували новий законопроект “Про СБУ”, який змінить підходи у роботі Служби безпеки України. Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання Колегії СБУ, передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

В Україні підготували новий законопроект “Про СБУ” - Баканов

“Ми підготували новий проект Закону „Про СБУ“. Наразі документ знаходиться в Офісі Президента. І задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі — від реактивного до проактивного. Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками”, - заявив Баканов.

Говорячи про майбутні плани, Іван Баканов підкреслив, що СБУ ще більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності. СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень, по іншому працюватиме з кадрами.

“Новий Закон про СБУ — це і про якісно інший рівень оплати праці. Зарплати співробітників СБУ будуть дійсно вищі. Але й рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю”, ‒ зазначив Голова Служби.

Баканов звернув на необхідності покращити оперативну роботу та недопущення будь-яких зловживань та правопорушень з боку співробітників спецслужби.

“Світ змінюється. Тож закликаю змінюватись і вас. Іншого шляху в нас з вами немає”, ‒ додав Іван Баканов.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Іван Баканов ознайомився з результатами діяльності за минулий рік Головного управління СБУ в Києві та Київській області та окреслив головні завдання на 2020 рік, а саме захист державної безпеки, боротьбу з тероризмом. 

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