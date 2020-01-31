В Україні підготували новий законопроект “Про СБУ” - Баканов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні підготували новий законопроект “Про СБУ”, який змінить підходи у роботі Служби безпеки України. Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання Колегії СБУ, передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Ми підготували новий проект Закону „Про СБУ“. Наразі документ знаходиться в Офісі Президента. І задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі — від реактивного до проактивного. Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками”, - заявив Баканов.
Говорячи про майбутні плани, Іван Баканов підкреслив, що СБУ ще більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності. СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень, по іншому працюватиме з кадрами.
“Новий Закон про СБУ — це і про якісно інший рівень оплати праці. Зарплати співробітників СБУ будуть дійсно вищі. Але й рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю”, ‒ зазначив Голова Служби.
Баканов звернув на необхідності покращити оперативну роботу та недопущення будь-яких зловживань та правопорушень з боку співробітників спецслужби.
“Світ змінюється. Тож закликаю змінюватись і вас. Іншого шляху в нас з вами немає”, ‒ додав Іван Баканов.
Нагадаємо, голова Служби безпеки України Іван Баканов ознайомився з результатами діяльності за минулий рік Головного управління СБУ в Києві та Київській області та окреслив головні завдання на 2020 рік, а саме захист державної безпеки, боротьбу з тероризмом.