В Украине будут выплачивать компенсации за переселенцев: как именно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок финансирования социальных услуг, которые предоставляют внутренне перемещенным лицам во время военного положения, передает УНН со ссылкой на Telegram представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
Детали
Согласно утвержденному порядку, социальные услуги, которые предоставляют ВПЛ, будут финансировать с помощью:
• компенсации заведениям отдельных расходов – на оплату коммунальных услуг, оплату труда за трудоустройство ВПЛ, обустройство мест для проживания, обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью, средствами гигиены, предметами первой необходимости;
• зачисления средств помощи на проживание ВПЛ на счет заведения в качестве компенсации за предоставленные социальные услуги;
• привлечения средств из других источников, не запрещенных законодательством.
Дополнение
Кабинет министров Украины внес изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.