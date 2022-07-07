В Україні виплачуватимуть компенсації за переселенців: як саме
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок фінансування соціальних послуг, які надають внутрішньо переміщеним особам під час воєнного стану, передає УНН з посиланням на Telegram представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
Деталі
Згідно із затвердженим порядком, соціальні послуги, які надають ВПО, фінансуватимуть за допомогою:
• компенсації закладам окремих витрат – на оплату комунальних послуг, оплату праці за працевлаштування ВПО, облаштування місць для проживання, забезпечення продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни, предметами першої необхідності;
• зарахування коштів допомоги на проживання ВПО на рахунок закладу як компенсації за надані соціальні послуги;
• залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.
Доповнення
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.