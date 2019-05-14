В Украине объявили штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 55735 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 83363 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 99407 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101959 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125312 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112234 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138183 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144724 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 45702 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 14 мая в северных и центральных областях и также в Киеве и области грозы (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Как сообщал УНН, в ближайшие двое суток в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, в пятницу на Правобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-16 °, днем 20-26 °, на юго-востоке страны до 29 °, в западных областях 17-23.

На Киевщине завтра кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 11-14 °, днем 21-24 °.

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