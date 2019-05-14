В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 14 мая в северных и центральных областях и также в Киеве и области грозы (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
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Как сообщал УНН, в ближайшие двое суток в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, в пятницу на Правобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-16 °, днем 20-26 °, на юго-востоке страны до 29 °, в западных областях 17-23.
На Киевщине завтра кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 11-14 °, днем 21-24 °.