В Україні оголосили штормове попередження

"В найближчі 1-3 години з утриманням до кінця доби 14 травня у північних та центральних областях та також у Києві та області грози ( І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.



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Як повідомляв УНН, у найближчі дві доби в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, у п'ятницю на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 9-16°, вдень 20-26°, на південному сході країни до 29°, в західних областях 17-23.

На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 11-14°, вдень 21-24°.