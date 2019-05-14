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В Україні оголосили штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

"В найближчі 1-3 години з утриманням до кінця доби 14 травня у північних та центральних областях  та також у Києві та області грози ( І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики. 

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Як повідомляв УНН, у найближчі дві доби в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, у п'ятницю на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 9-16°, вдень 20-26°, на південному сході країни до 29°, в західних областях 17-23.

На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 11-14°, вдень 21-24°.

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