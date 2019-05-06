В Украине объявили штормовое предупреждение

"Завтра в западных областях значительный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый). Ночью 8-9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (1 уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (2 уровень опасности, оранжевый) ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с; завтра в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; только во вторник на востоке, в среду и четверг на западе страны без осадков.