В Украине объявили штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 97691 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104065 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106875 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108211 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133489 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113706 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139181 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144848 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130264 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Завтра в западных областях значительный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".

"Завтра в западных областях значительный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый). Ночью 8-9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (1 уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (2 уровень опасности, оранжевый) ", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с; завтра в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; только во вторник на востоке, в среду и четверг на западе страны без осадков.

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