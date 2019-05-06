В Україні оголосили штормове попередження

"Завтра у західних областях значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом; пориви вітру 15-20м/с ( 1 рівень небезпечності, жовтий). Вночі 8-9 травня у західних областях заморозки на поверхні грунту 0-3°( 1 рівень небезпечності, жовтий). В Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3°( 2 рівень небезпечності, помаранчевий)", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, у найближчі три доби дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с; завтра у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; лише у вівторок на сході, в середу та четвер на заході країни без опадів.