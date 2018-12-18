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В Украине ожидается "лекарственный" ажиотаж

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В этом году лекарства в Украине прибавили в цене более 15%. Об этом говорится в сюжете телеканала Донбасс, передает УНН.

В Украине ожидается "лекарственный" ажиотаж

Сообщается, что подорожали практически все лекарства - таблетки, мази, капли, сиропы. Препараты, которые стоили 100 гривен, сегодня уже продают по 130 грн за упаковку.

Специалисты называют несколько причин подорожания медпрепратов, среди которых: сезон, курс доллара и расходы поставщиков.

"Ставят курс покупки 30 долларов, даже 35 евро. Они страхуют валютные риски. Логистику никто не отменял. Логистические расходы очень серьезные. И все это в комплексе создает вот такую нелицеприятную картину", – говорит доктор экономических наук Тамара Логутова.

Эксперты также прогнозируют лекарственный ажиотаж к концу года. Чтобы немного сэкономить, они советуют выбирать более дешевые аналоги необходимых средств: с одинаковым активным компонентом, но иного производителя.

Как писал УНН, по данным Минздрава, украинцы тратят значительные средства на "неработающие лекарства". Причины такой тенденции чиновники видят в неконтролируемой рекламе лекарственных средств.

С другой стороны, как считают депутаты, аптеки в Украине превратились в супермаркеты, которые преследуют, прежде всего, свои коммерческие цели, забыв о социальной ответственности и миссии.

С целью навести порядок на аптечном рынке, в парламенте зарегистрировали аптечный законопроект (№8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом, законодатели стремятся улучшить конкуренцию и снизить цены на лекарственные средства.

Законопроект пока находится на доработке у его авторов.

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