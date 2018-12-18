В Україні очікується ажіотаж на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Цього року ліки в Україні додали у ціні понад 15%. Про це йдеться у сюжеті телеканалу Донбас, передає УНН.
Повідомляється, що подорожчали практично всі ліки - таблетки, мазі, краплі, сиропи. Препарати, які коштували 100 гривень, сьогодні вже продають по 130 грн за упаковку.
Фахівці називають кілька причин подорожчання медпрепратів, серед яких: сезон, курс долара і витрати постачальників.
"Ставлять курс покупки 30 доларів, навіть 35 євро. Вони страхують валютні ризики. Логістику ніхто не відміняв. Транспортні витрати дуже серйозні. І все це у комплексі створює ось таку неприємну картину", - говорить доктор економічних наук Тамара Логутова.
Експерти також прогнозують лікарський ажіотаж до кінця року. Щоб трохи заощадити, вони радять вибирати більш дешеві аналоги необхідних коштів: з однаковим активним компонентом, але іншого виробника.
Як писав УНН, за даними Міністерства охорони здоров'я, українці витрачають значні кошти на "непрацюючі ліки". Причини такої тенденції чиновники бачать у неконтрольованій рекламі лікарських засобів.
З іншого боку, як вважають депутати, аптеки в Україні перетворилися в супермаркети, які переслідують, перш за все, свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність і місії.
З метою навести порядок на аптечному ринку, у парламенті зареєстрували аптечний законопроект (№8591), який передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. Таким чином, законодавці прагнуть поліпшити конкуренцію і знизити ціни на лікарські засоби.
Законопроект поки перебуває на доопрацюванні у його авторів.