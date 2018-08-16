В Украине не работают 7 судов из-за отсутствия судей

Как рассказали в ГСА, в частности, не работали по состоянию на 10 августа 2018 года: Тростянецкий районный суд Винницкой области, где по штату должно быть 4 судьи, но нет ни одного, Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области (в штате должно быть 3 судьи), Станично-Луганский районный суд Луганской области (в штате должно быть 5 судей), Жидачевский районный суд Львовской области (штат 4 судьи), Лохвицкий районный суд Полтавской области (штат 4 судьи), Радивиловский райсуд Ровенской области (штат 3 судьи) и Куликовский районный суд Черниговской области (штат 3 судьи).



При этом, по их информации, всего в Украине насчитывается 663 суда, из которых 78 находятся на временно оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.



Кроме того, во всех местных и апелляционных судах страны на 10 августа работало 4838 судей, которые имели полномочия рассматривать дела. В то же время, в этих судах находилось 2,3 млн дел, из которых 1,8 млн поступило в суд за первое полугодие этого года.



Напомним, ранее председатель Совета судей Украины Олег Ткачук сообщал, что в Украине не работает 22 суда.



Однако, как уточнили УНН в ГСА, говорилось, в том числе и о тех неработающих судах, где судьи сейчас находятся в отпусках.