В Україні не працюють 7 судів через відсутність суддів

Як розповіли у ДСА, зокрема, не працювали станом на 10 серпня 2018 року: Тростянецький районний суд на Вінниччині, де по штату має бути 4 судді, але немає жодного, Яремчанський міський суд Івано-Франківської області (у штаті має бути 3 судді), Станично-Луганський районний суд Луганщини (у штаті повинно бути 5 суддів), Жидачівський районний суд Львівської області (штат 4 судді), Лохвицький районний суд Полтавської області (штат 4 судді), Радивилівський райсуд Рівненської області (штат 3 судді) та Куликівський районний суд Чернігівської області (штат 3 судді).



При цьому, за їхньою інформацією, загалом в Україні налічується 663 суди, з яких 78 перебувають на тимчасово окупованій території Криму та Донецької і Луганської областей.



Крім того, у всіх місцевих та апеляційних судах країни на 10 серпня працювало 4 838 суддів, які мали повноваження розглядати справи. У той же час, у цих судах перебувало 2,3 млн справ, з яких 1,8 млн надійшло до суду за перше півріччя цього року.



Нагадаємо, раніше голова Ради суддів України Олег Ткачук повідомляв, що в Україні не працює 22 суди.



Проте, як уточнили УНН у ДСА, йшлося, в тому числі, й про ті непрацюючі суди, де судді наразі перебувають у відпустках.