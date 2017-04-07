В Украине самые прозрачные в мире декларации - А.Парубий

"Я думаю, что ни в одной стране мира нет более прозрачных деклараций чем в Украине", - сказал Парубий.

Он отметил, что в Украине открытый доступ к реестру имущества всех чиновников.

"Осталась еще коррупция в Украине? Очевидно. Это была болезнь, как рак разъела все общество еще со времен Советского Союза и приходится поэтапно важными шагами выходить из этой страшной болезни, которой была заражена вся наша страна", - сказал А. Парубий.

Напомним, по сообщению Назка, суд постановил конфисковать партийные взносы "Конгресса украинских националистов".

Как сообщал УНН, Назка завершило проверку около 3 тыс. До н.э.-деклараций, 10 передано в НАБУ .