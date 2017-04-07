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В Україні найпрозоріші у світі декларації – А.Парубій

В Україні найпрозоріші у світі декларації – А.Парубій

Київ • УНН

 • 13648 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. В жодній країні світу немає більш прозорих декларацій ніж в Україні. Про це в ході 10-го Київського форуму з безпеки заявив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що в жодній країні світу немає більш прозорих декларацій ніж в Україні",- сказав А.Парубій.

Він зазначив, що в Україні відкритий доступ до реєстру майна всіх чиновників.

"Чи залишилася ще корупція в Україні? Очевидно. Це була хвороба, яка як рак роз'їла все суспільство ще з часів Радянського Союзу і доводиться поетапно важливими кроками виходити з цієї страшної хвороби, якою була заражена вся наша країна",- сказав А.Парубій.

Нагадаємо, за повідомленням НАЗК, суд постановив конфіскувати партійні внески “Конгресу українських націоналістів”.

Як повідомляв УНН, НАЗК завершило перевірку близько 3 тис. е-декларацій, 10 передано до НАБУ.

Українські Національні Новини

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