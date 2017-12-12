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В Украине больше всего регистрируется индийских препаратов

В Украине больше всего регистрируется индийских препаратов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Индия лидирует в рейтинге стран по количеству зарегистрированных в Украине в 2017 году препаратов. Об этом во время Аптечного саммита-2017 сообщила директор Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины Татьяна Думенко, передает УНН.

По ее словам, в 2017 году индийские фармацевтические производители зарегистрировали в Украине около 250 лекарственных средств.

В тройку лидеров также вошли Словения и Италия. Производителями этих стран в общей сложности было зарегистрировано менее чем по 50 препаратов.

Напомним, как сообщал УНН, чиновники ГЭЦ фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов. По этим фактам расследуется уголовное производство, и одному из сотрудников ГЭЦ уже вручено сообщение о подозрении.

Следователи обнаружили ряд системных нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников Центра.

В частности, чиновники ГЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов либо и вовсе без полного регистрационного досье.

Добавим, что по данными СМИ, в деле о фальсификации проходит консалтинговая компания "Фармагейт", сотрудничество с которой подтвердила глава ГЭЦ Татьяна Думенко. 

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