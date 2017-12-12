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В Україні найбільше реєструється індійських препаратів

В Україні найбільше реєструється індійських препаратів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Індія лідирує в рейтингу країн за кількістю зареєстрованих в Україні в 2017 році препаратів. Про це під час Аптечного саміту-2017 повідомила директор Державного експертного центру при Міністерстві охорони здоров'я України Тетяна Думенко, передає УНН.

За її словами, у 2017 році індійські фармацевтичні виробники зареєстрували в Україні близько 250 лікарських засобів.

У трійку лідерів також увійшли Словенія та Італія. Виробниками цих країн в цілому було зареєстровано менше ніж по 50 препаратів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів. За цими фактами розслідується кримінальне провадження, і одному зі співробітників ДЕЦ вже вручено повідомлення про підозру.

Слідчі виявили низку системних порушень чинного законодавства з боку співробітників Центру.

Зокрема, чиновники ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або й зовсім без повного реєстраційного досьє.

Додамо, що за даними ЗМІ, в справі про фальсифікацію проходить консалтингова компанія "Фармагейт", співпраця з якою підтвердила голова ДЕЦ Тетяна Думенко.

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