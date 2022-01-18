В Украине сейчас доминирует штамм "Дельта", но уже готовятся к "Омикрону" - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине сейчас доминирует штамм коронавируса "Дельта", но тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. Поэтому, готовность медицинской системы усиливается к нагрузке, сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.
Детали
"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется до очередной нагрузки", - указали в Минздраве.
В Минздраве указали, что в настоящее время по новому штамму COVID-19 “Омикрон”, который быстро распространяется по миру, еще продолжаются исследования, но уже можно выделить симптомы, которые чаще всего встречаются у больных на указанный штамм.
В частности, в 73% случаев встречается насморк, у 67,5% — головная боль, в 63,5% — усталость. Также в 60% случаев наблюдается чихание и боль в горле.
"В то же время не обнаружено существенного отличия от симптомов штамма “Дельта”, который сейчас доминирует в Украине. В случае заражения на этот штамм, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и тому подобное", - говорится в сообщении Минздрава.
Новый штамм, добавили в Минздраве, имеет меньший инкубационный период, чем штамм “Дельта”. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 суток.
Несмотря на то, что симптомы “Омикрона” кажутся похожими на простуду, новый штамм, как указано, также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.
"Важно, чтобы каждый придерживался противоэпидемических правил, ведь темпы заболеваемости постепенно растут", - отметили в Минздраве.
Дополнение
В ноябре в Южной Африке зафиксировали новый штамм коронавирус — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.
Первого инфицированного "Омикроном" в Украине обнаружили 18 декабря, он уже выздоровел.