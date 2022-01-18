В Украине сейчас доминирует штамм "Дельта", но уже готовятся к "Омикрону" - Минздрав

КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине сейчас доминирует штамм коронавируса "Дельта", но тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. Поэтому, готовность медицинской системы усиливается к нагрузке, сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.