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В Україні наразі домінує штам "Дельта", але уже готуються до "Омікрона" - МОЗ

В Україні наразі домінує штам "Дельта", але уже готуються до "Омікрона" - МОЗ

Київ • УНН

 • 18722 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. В Україні наразі домінує штам коронавірусу "Дельта", але тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Тож, готовність медичної системи посилюється до навантаження, повідомили у МОЗ України, пише УНН.

Деталі

"Тенденції щодо поширення “Омікрону” у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", - вказали у МОЗ.

У МОЗ вказали, що наразі щодо нового штаму COVID-19 “Омікрон”, який швидко поширюється по світу, ще тривають дослідження, проте вже можна виокремити симптоми, які найчастіше зустрічаються у хворих на вказаний штам.

Зокрема, у 73% випадків зустрічається нежить, у 67,5% — головний біль, у 63,5% — втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.

"Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму “Дельта”, який наразі домінує в Україні. У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Новий штам, додали у МОЗ, має менший інкубаційний період, ніж штам “Дельта”. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить 3 доби.

Попри те що симптоми “Омікрону” здаються схожими на застуду, новий штам, як вказано, також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення “Омікрону” у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.

"Важливо, щоб кожен дотримувався протиепідемічних правил, адже темпи захворюваності поступово зростають", - зауважили у МОЗ.

Доповнення

У листопаді у Південній Африці зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою Omicron.

Першого інфікованого "Омікроном" в Україні виявили 18 грудня, він вже одужав.

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