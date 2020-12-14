В Украине в конце года подорожали алкоголь и сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
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Так, за год алкоголь и табак подорожали на 9,5% (с ноября 2020 года до ноября 2019 года).
При этом, за последний месяц алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%.
В общем, потребительские цены в Украине за месяц выросли на 1,3%.
Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1,4%, цены на одежду и обувь - упали на 2,5%.
Услуги здравоохранения выросли на 0,7%, цены на транспорт - на 0,9%, на связь - на 0,1%.
Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев.
Эксперты считают, что причина - в его высоком качестве, умеренной цене, а также быстром реагировании на популярные мировые алкотренды.